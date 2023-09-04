تفاصيل المرحلة الثانية لمناقشات لجنة الأحزاب بالحوار الوطني..جمال الكشكي يوضح

تحدث جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن تفاصيل المرحلة الثانية لمناقشات لجنة الأحزاب بالحوار الوطني.



وأضاف “جمال الكشكي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة “etc”، أن جلسة حرية التعبير، تأتي ضمن لجنة حقوق الإنسان والجنة مستمرية في النقاش منذ قرابة أربع ساعات، متابعا: الجلسة شهدت مناقشات ثرية.



واسترسل: كل عضو داخل تحدث وأعرب عن رآيه بحرية تامة، ما يتن نقله على الهواء مباشرة يؤكد أن هناك مسار إصلاح تعيشه الدولة، من خلال ترك مساحات مشتركة بين كل القوى السياسة والأحزاب.



وأكد على أننا أمام جمهورية جديدة نقدم عليها بمساحات مشتركة بين كل القوى السياسية الاحزاب السياسية .

ولفت إلى أن البعض اقترح اقامة مفاوضية بديلة للجنة، مشددا على أنه لا يوجد أي مشكلة لأن اللجنة تتقبل الرأي والرأي الآخر وكل الأراء على طاولة مفتوحة، يتم خلالها احترام الرأي والرأي الآخر لا أراء ترفض، ويتم في النهاية اختيار الآراء القابلية للتطبيق.