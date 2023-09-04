منها الكمون والزنجبيل.. استشاري تغذية علاجية تكشف المفعول السحري لهذه الأعشاب

أكدت الدكتورة أسماء خالد، استشاري التغذية العلاجية، على أهمية شرب العصائر الطبيعية لتقوية الجهاز المناعي، مؤكدة أن المواد الحافظة تُضعف المناعة.

وأوضحت "خالد"، خلال لقائها ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة “صدى البلد” من تقديم دينا رامز، أن هناك مشروبات غنية بمضادات الأكسدة مثل: الشاي الأخضر، الزنجبيل الذي يعتبر من أهم المشروبات لتقوية المناعة بجانب قتل الخلايا السرطانية و السموم بالجسم.

أهمية الكمون و الكركم

ولفتت "خالد"، إلى أن مشروب الكمون و الكركم من أهم الأعشاب التي تعمل على رفع الجهاز المناعي بالجسم، موضحة أن الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على مكافحة الالتهابات و السموم.