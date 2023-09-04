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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لتقوية المناعة..استشاري تغذية علاجية تكشف أهم المأكولات الغنية بالزنك و فيتامين سي

صدى البلد

قالت الدكتورة أسماء خالد، استشاري التغذية العلاجية إن طريقة الاختيار للتغذية تؤثر بالسلب أو الايجاب على الصحة، مؤكدة أنه يمكن تعزيز الجهاز المناعي بمجرد اختيارات صحية سليمة.

وأضافت أسماء خالد، خلال لقائها ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن عنصري الزنك و فيتامين سي يعملوا على تعزيز الجهاز المناعي، موضحة أن المأكولات لها دور هام بجانب الأدوية لتقوية المناعة.

ونوهت أسماء خالد، إلى أن الزنك موجود بوفرة في البقوليات و اللحوم أو البيض، و أيضا المكسرات و من أبسطها الفول السوداني، بجانب بذور الشيا و الكتان.

فواكه غنية بفيتامين سي

وشددت، على ضرورة التركيز على الأكلات الغنية بفيتامين سي لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة، و يوجد بوفرة بالحمضيات مثل الليمون، البرتقال، الجوافة و الكيوي.

الجهاز المناعي الزنك فيتامين سي المناعة الليمون اللحوم البيض

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