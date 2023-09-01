خداع المناعة | الصحة تعلن مفاجأة عن متحورات يومية لـ كورونا

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفيروس الجديد "إيريس" الذي يظهر على الساحة مؤخرا، أحد المتحورات ‏من فيروس أوميكرون، ‏مؤكدا أن الفيروسات كائنات حية تسعى دائما للاستمرار.

‏وتابع عبد الغفار ‏خلال حوارة مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الفيروسات بتبدأ في التطوير من شكلها الجيني لكي تهرب من الجهاز المناعي وتستطيع أن تحتل الخلايا، ‏والفيروسات طوال عمرها منذ أن خلقها الله وهي تتحول للوصول إلى هذا الهدف، ‏وهو صراع بين مناعة الإنسان وبين الفيروسات، ‏وهناك آلاف المتحورات التي تحدث كل يوم ولكن ليست كلها تنجح في خداع الجهاز المناعي.