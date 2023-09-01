خداع المناعة | الصحة تعلن مفاجأة عن متحورات يومية لـ كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفيروس الجديد "إيريس" الذي يظهر على الساحة مؤخرا، أحد المتحورات من فيروس أوميكرون، مؤكدا أن الفيروسات كائنات حية تسعى دائما للاستمرار.
وتابع عبد الغفار خلال حوارة مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الفيروسات بتبدأ في التطوير من شكلها الجيني لكي تهرب من الجهاز المناعي وتستطيع أن تحتل الخلايا، والفيروسات طوال عمرها منذ أن خلقها الله وهي تتحول للوصول إلى هذا الهدف، وهو صراع بين مناعة الإنسان وبين الفيروسات، وهناك آلاف المتحورات التي تحدث كل يوم ولكن ليست كلها تنجح في خداع الجهاز المناعي.