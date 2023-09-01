عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خداع المناعة | الصحة تعلن مفاجأة عن متحورات يومية لـ كورونا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفيروس الجديد "إيريس" الذي يظهر على الساحة مؤخرا، أحد المتحورات ‏من فيروس أوميكرون، ‏مؤكدا أن الفيروسات كائنات حية تسعى دائما للاستمرار.

‏وتابع عبد الغفار ‏خلال حوارة مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الفيروسات بتبدأ في التطوير من شكلها الجيني لكي تهرب من الجهاز المناعي وتستطيع أن تحتل الخلايا، ‏والفيروسات طوال عمرها منذ أن خلقها الله وهي تتحول للوصول إلى هذا الهدف، ‏وهو صراع بين مناعة الإنسان وبين الفيروسات، ‏وهناك آلاف المتحورات التي تحدث كل يوم ولكن ليست كلها تنجح في خداع الجهاز المناعي.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة فيروس أوميكرون آيريس الفيروسات الاعلامية رانيا هاشم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

عاجل.. اتحاد جدة يُقدم عرضا خرافيا لضم محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

بسعر جديد .. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

عميد طب قصر العيني يكشف موعد افتتاح مستشفى ثابت ثابت

موسم العودة للمدارس.. خصم 22% على موبايل ريلمي C53

اليوم.. بدء استقبال قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لشهر سبتمبر

فين نخوة الرجالة | شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا لسبب صادم

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام الأسبرين.. وصفات مذهلة لعلاج مشاكل البشرة

طريقة عمل خبز الزيتون والروز ماري الإيطالي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار؟

إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ