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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسباب تسوس الأسنان وطرق الوقاية منه؟.. وزارة الصحة توضحها

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا، عن كيفية حدوث تسوس الأسنان.

وأوضحت وزارة الصحة، أن التسوس يحدث؛ نتيجة تحلل السكر الموجود في الأطعمة المختلفة التي نتناولها، والتي ينتج عنها نوع من الأحماض، يعمل على تآكل الطبقة الخارجية للأسنان (المينا)؛ مسببا تسوس الأسنان.

طرق حماية الأسنان من التسوس

- تجنب الإكثار من تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية، لأن ذلك يزيد احتمالية تراكم الجير (البلاك) على الأسنان، ومن ثم الإصابة التسوس.

- تجنب المشروبات الغازية المحلاة، والمنبهات كالقهوة والشاي.

- غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة.

استخدم خيط الأسنان يوميا لإزالة الطعام بين الأسنان.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة النزول للكشف والاطمئنان على صحتك وصحة أسرتك بالمجان، ضمن حملة 100 يوم صحة وذلك يوم من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335.

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