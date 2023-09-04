هتخليك شباب.. وصفة تجنبك الإصابة بالجلطات نهائيا

نشر الدكتور جهاد حرب هنيدي أخصائي الطب البديل علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن وصفة تجنبك الجلطات.



وقال جهاد حرب في منشوره: "أربعون عاما ونزداد شبابا" بتناولكم خلطة الثوم مع زيت زيتون التي وعدتكم بنشر طريقة إعدادها منزليا" كي تتجنبوا الجلطات التي كانت ستصيبنا من جراء العيش بظل هذه الأوضاع الاقتصادية.



الطريقة: ضعوا 200 جرام ثوم مقشر ومهروس في مرطبان زجاجي محكم مع 400 جرام زيت زيتون ضمن كيس أسود في مكان مظلم ودافئ مدة أسبوع حتى عشرة أيام, يرج المرطبان القطرميز يوميا ثلاث مرات ومن بعدها ستحصلون على مزيج هريسي ثومي ( خلطة الثوم المذهلة) التي تنفع لضعف بصيلات الشعر بفروة الرأس يدهن بها ويترك لمدة 15 دقيقة.

منشطة جنسيا" لكلا الزوجين لو أخذ منها ملعقة طعام على الريق فهذه الخلطة مفيدة بشكل لاتتخيله و تصبح العلاقة الحميمة أكثر استمتاعا".



تخفض الكوليستيرول والشحوم بتناولها على الريق شريطة أن يلتزم الفرد ببرنامج تخفيف تناول الدهون عن طريق الفم. الخلطة تنفع بإزالة الإمساك بتناولها صباحا". تبقي نسبة سكر الدم طبيعية لذا أخذت الخلطة على الريق.

تحسن عمل ووظائف الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التنفسي. مدة الاستعمال من (أسبوع حتى الشهر) إذا كانت أوضاعكم الصحية غير طبيعية, هنا يجب أن يؤخذ منها ملعقة طعام على الريق.

ولا مانع لو أضفتموها لوجبة غداء وحتى مع العشاء إذا كانت أموركم الصحية معقدة.

وأشار جهاد الي ان هناك شكاوي من رائحة الفم والأنف بسبب الثوم ولذلك يمكن التخلص منها بتناول بضعة عروق بقدونس أو بمص حبة هال لإزالة أو للتخفيف من رائحة الثوم المنبعثة أثناء التنفس.