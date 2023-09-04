إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بالجسم إثر وقوع حادث تصام تروسيكل في موتوسيكل أعلي كوبري القطاوية دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين إلي مستشفي أبو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو حماد بإستقبال كلا من "عبده ج م" 35 سنة مقيم بردين مصاب بإشتباة نزيف بالمخ و"أحمد س ت" 21 سنة مقيم الزهراء مصاب بكدمة باليد اليسري و"فارس ع ش" 20 سنة مقيم بردين دائرة مركز الزقازيق مصاب بسحجات بالساق اليسري وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصام تروسيكل في موتوسيكل أعلي كوبري القطاوية دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين إلي مستشفي ابو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.