حبس المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بالشرقية

قررت جهات التحقيق بمركز فاقوس حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجة شقيقه داخل منزلها بدائرة مركز شرطة فاقوس وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية ، إخطار يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس بوصول" سارة أ م " 27 سنة ربة منزل مقيمة مركز فاقوس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المجنى عليهاوتم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.