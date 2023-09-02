عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونصف نقل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 8 ىخرين بكدمات وسحجات وكسور ف أماكن متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين “ميكروباص” و"نصف نقل" على الطريق الإقليمي بلبيس، اتجاه العاشر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس، باستقباله كلا من "محمود ر م" 36 سنه و"عبد الحميد ح ا" 40 سنة و"أحمد ح ع" 30 سنة و"محمود ا ع" 37 سنة و"أحمد خ م" 22 سنة، مقيمون في زفتي بمحافظة الغربية، مصابون بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما استقبل مستشفى الزوامل "ابراهيم ع ا" 26 سنة مقيم زفتى “جثة هامدة”، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استقبل مستشفى جامعة الزقازيق، كلا من "رزق ج ر" 40 سنة و"سعيد م ع" 47 سنة و"محمد ع ج" 29 سنة مقيمون زفتي، مصابون بكدمات وجروح وكسر بالساق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

وبالانتقال والفحص؛ تبين حدوث إصابتهم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع نصف نقل على الطريق الإقليمي بلبيس، اتجاه العاشر.

وقدمت الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية التحفظ على الجثة الزقازيق الزوامل الطريق الاقليمي العاشر من رمضان بالعاشر من رمضان بمحافظة الغربية انقلاب ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

٪4 من الإيرادات.. مشروع قانون كندي لإجبار «ميتا» و«جوجل» على الدفع للمؤسسات الصحفية

أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر

96% للهندسة و85% للتجارة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

وصفت مصر بـ«الأعجوبة» ونصحت بزيارة هذه الأماكن.. الإندبندنت تتغزل في بلاد الفراعنة

ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.. توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بجمالها

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ