مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونصف نقل بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 8 ىخرين بكدمات وسحجات وكسور ف أماكن متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين “ميكروباص” و"نصف نقل" على الطريق الإقليمي بلبيس، اتجاه العاشر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس، باستقباله كلا من "محمود ر م" 36 سنه و"عبد الحميد ح ا" 40 سنة و"أحمد ح ع" 30 سنة و"محمود ا ع" 37 سنة و"أحمد خ م" 22 سنة، مقيمون في زفتي بمحافظة الغربية، مصابون بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما استقبل مستشفى الزوامل "ابراهيم ع ا" 26 سنة مقيم زفتى “جثة هامدة”، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استقبل مستشفى جامعة الزقازيق، كلا من "رزق ج ر" 40 سنة و"سعيد م ع" 47 سنة و"محمد ع ج" 29 سنة مقيمون زفتي، مصابون بكدمات وجروح وكسر بالساق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص؛ تبين حدوث إصابتهم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع نصف نقل على الطريق الإقليمي بلبيس، اتجاه العاشر.

وقدمت الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.