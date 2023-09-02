إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد الكارتة الجديدة إتجاه الزقازيق -ديرب نجم وتم نقل المصابين الي مستشفي الزقازيق العام وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام بإستقبال كلا من "محمود س ش" 6 سنوات و"ملك س ش" 8 سنوات و"سامح م ع" 24 سنة مقيمن منيا القمح مصابين بكدمات وسحجات بالجسم و"حمادة ا م" 42 سنة مقيم المسلمية مصا ب بكسر بااليد اليسري وسحجات بالجسم و"لطفي ص ا"42 سنة مقيم ش وادي النيل مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"منه الله ع ا" 29 سنة و"مكة ع م" 60 سنة و"ليلي ع ح" 25 سنة و"وفاء ع ا" 65 سنة مقيمين شارع وادي النيل بمدينة الزقازيق مصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد الكارتة الجديدة إتجاه الزقازيق -ديرب نجم وتم نقل المصابين الي مستشفي الزقازيق العام وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.