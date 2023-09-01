جرار زراعي يطيح بتروسيكل ويتسبب في مصرع سيدة بالشرقية.. تفاصيل

لقيت سيدة مصرعها إثر حادث اصطدام جرار زراعي في تروسيكل بالطريق الإقليمي اتجاة النعامنة وتم نقل الجثة الي مستشفى منيا القمح والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح بإستقبال "داليا ا ع" 35 سنة مقيمه طوخ "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام جرار زراعي في تروسيكل بالطريق الإقليمي اتجاة النعامنة وتم نقل الجثة الي مستشفى منيا القمح والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.