إصابة شخص سقطت به سيارته في مياه بحر مويس بالشرقية

أصيب شخص في حادث سقوط سيارة ببحر مويس أمام قرية كفر الصعيدي دائرة مركز منيا القمح.

وتم انتشال السيارة والمصاب ونقله إلى مستشفى منيا القمح، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وخروجه من المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال "محمد. ا"، 34 سنة، مقيم العزيزية، مصابا بإصابات طفيفة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وخروجه من المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين سقوط سيارة ببحر مويس أمام قرية كفر الصعيدي دائرة مركز منيا القمح، وتم انتشال السيارة والمصاب، ونقله إلى مستشفى منيا القمح، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وخروجه من المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.