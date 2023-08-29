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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم توك توك ودراجة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصين بكدمات وجروح إثر وقوع حادث تصادم توك توك بدراجة بطريق الكوثر الصالحية الجديدة وتم نقل المصابين اليوم  مستشفي الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

 وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية الجديدة بإستقبال كلا من "كمال م م" 29 سنة عامل مقيم ابو حماد مصاب بجرح بالرأس و"عبد الله م ا" 56 سنة بالمعاش مقيم الكوثر مصاب بجرح بالجبهه وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث تصادم توك توك بدراجة بطريق الكوثر الصالحية الجديدة وتم نقل المصابين إلي مستشفي الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما وتحرير محضرا بالواقعة.

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