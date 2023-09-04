شخص يتخلص من حياته شنقا داخل منزله بالشرقية

أقدم شخص على التخلص من حياته شنقا داخل منزله بعزبة ام يوسف دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة إلى مستشفى فاقوس والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "إبراهيم ح ا" 43 سنة مقيم عزبة ام يوسف دائرة مركز فاقوس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين تخلصه من حياته شنقا داخل منزله بعزبة ام يوسف دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة إلى مستشفى فاقوس والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.