طريقة عمل كيك الزبادي نجلاء الشرشابي

اذا كنتي من محبي المعجنات تحاولين طريقة عمل كيك الزبادي علي طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المقادير



4 بيضة

1 كوب زبادي

1 كوب ونصف سكر

3 كوب دقيق

نصف كوب لبن

1 كوب زيت

3 باكو فانيليا

1 باكو بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة خل

رشة ملح

2 كوب شربات

جوز هند



طريقة تحضير كيك الزبادي



* يضرب في الخلاط البيض واللبن والزبادي والزيت والسكر والفانيليا

* يخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر

* يضاف خليط الزبادي لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

* تدهن صينية بالسمنة وترش بالدقيق ويتم التخلص من الدقيق الزائد

* يصب خليط الكيك في الصينية

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالى 40 دقيقة حتى تمام النضج

* تترك لتهدأ ثم تسقى بالشربات

* يضاف على الوجه جوز الهند وتقطع وتقدم