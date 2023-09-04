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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل كيك الزبادي نجلاء الشرشابي

صدى البلد

اذا كنتي من محبي المعجنات تحاولين طريقة عمل كيك الزبادي  علي طريقة الشيف نجلاء الشرشابي
المقادير 
 

4 بيضة  
1 كوب زبادي  
1 كوب ونصف سكر  
3 كوب دقيق  
نصف كوب لبن  
1 كوب زيت 
3 باكو فانيليا  
1 باكو بيكنج بودر  
2 ملعقة كبيرة خل  
رشة ملح 
2 كوب شربات 
جوز هند 
 

طريقة تحضير كيك الزبادي 
 

* يضرب في الخلاط البيض واللبن والزبادي والزيت والسكر والفانيليا

* يخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر

* يضاف خليط الزبادي لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

* تدهن صينية بالسمنة وترش بالدقيق ويتم التخلص من الدقيق الزائد

* يصب خليط الكيك في الصينية

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالى 40 دقيقة حتى تمام النضج

* تترك لتهدأ ثم تسقى بالشربات

* يضاف على الوجه جوز الهند وتقطع وتقدم

 

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