طريقة عمل كيك الزبادي نجلاء الشرشابي

اذا كنتي من محبي المعجنات تحاولين طريقة عمل كيك الزبادي علي طريقة الشيف نجلاء الشرشابي
المقادير
4 بيضة
1 كوب زبادي
1 كوب ونصف سكر
3 كوب دقيق
نصف كوب لبن
1 كوب زيت
3 باكو فانيليا
1 باكو بيكنج بودر
2 ملعقة كبيرة خل
رشة ملح
2 كوب شربات
جوز هند
طريقة تحضير كيك الزبادي
* يضرب في الخلاط البيض واللبن والزبادي والزيت والسكر والفانيليا
* يخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر
* يضاف خليط الزبادي لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط
* تدهن صينية بالسمنة وترش بالدقيق ويتم التخلص من الدقيق الزائد
* يصب خليط الكيك في الصينية
* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالى 40 دقيقة حتى تمام النضج
* تترك لتهدأ ثم تسقى بالشربات
* يضاف على الوجه جوز الهند وتقطع وتقدم