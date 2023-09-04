خالد حمدان: إدارة الشروق التعليمية ذللت كافة العقبات أمام أولياء الأمور المنقولين للعاصمة الجديدة



أكد خالد حمدان، مدير إدارة الشروق وبدر التعليمية، أن الإدارة تبذل جهودا مضنية من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل أبناء العاملين بالجهاز الحكومي المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة.

وأوضح مدير إدارة الشروق التعليمية ، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أنه أصدر تعليمات مكثفة لتذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجه أولياء الأمور المنقولين من جميع أنحاء الجمهورية إلى العاصمة الإدارية ، والراغبين في تحويل أبنائهم إلى مدارس الشروق وبدر وحدائق العاصمة وزهرة العاصمة .

ولفت حمدان، إلى أن العاملين بالإدارة يعملون كخلية نحل وبروح الفريق من أجل إنهاء تسكين أبناء العاملين المنتقلين بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنهم لا يكلون ولا يملون في خدمة أولياء الأمور.