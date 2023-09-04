كاتب صحفي يكشف كيف تتحول سيناء إلى منطقة صناعية ..فيديو

قال شريف سمير الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق التنمية الشاملة في سيناء؛ لأنها من المحافظات الاستراتيجية، مؤكداً أن سيناء كانت بؤرة مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية.

النظام الرئاسي في مصر أهتم بتحويل سيناء من منطقة صحراوية إلى منطقة إنتاجية صناعية

وأضاف شريف سمير ، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، ،أن سيناء مقصدا سياحيا مهما للكثير من الأجانب من جميع الجنسيات حول العالم، لافتاً إلى أن النظام الرئاسي في مصر أهتم بتحويل سيناء من منطقة صحراوية إلى منطقة إنتاجية صناعية كبرى.

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أنه يجب أن يكون هناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة وخاصة محافظة شمال سيناء، مما يحتاج المزيد من الجهد الذي يجعل سيناء منطقة صناعية، عبر التسويق والترويج لها بشكل جيد.