نائب رئيس جامعة حلوان: نفتخر أن طلابنا نفذوا أسبوع شباب الجامعات

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر ٨ سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب

وأوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون البيئة ان الجامعة تفتخر ان طلابها هم من نفذوا وأشرفوا علي استعدادات اسبوع شباب الجامعات ، و يعد هذا الموسم الثقافي فرصة لاكتشاف مواهب الطلاب الدفينة و تنميتها و انشاء ترابط بين طلاب الجامعات .

و تابع الدكتور وليد السروجي انه سيتم استضافة العديد من المبادرات الرئاسية خلال أسبوع شباب الجامعات مثل " حياة كريمة ، الصحة النفسية ، ريادة الاعمال ، و غيرها " لتعريف الطلاب بها



وقد سبق وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة.

رئيس جامعة حلوان (1)

رئيس جامعة حلوان (2)

رئيس جامعة حلوان (3)

رئيس جامعة حلوان (4)

رئيس جامعة حلوان (5)

رئيس جامعة حلوان (6)