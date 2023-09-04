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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل الغرامة ما توصل 3 مليون يورو.. شوبير يوجه رسالة عاجلة للزمالك

صدى البلد

كشف الاعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات أزمة ايقاف قيد الزمالك. 

 

واكد شوبير قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف أم أن الزمالك يعاني من ازمات حاليه لا حصر لها مشددا أن النادي مطالب بدفع ٢٥ الف فرانك لصالح خالد بو طيب قبل تضاعف الرقم بالغرامه ليصل الى ٣ مليون يورو

 

واضاف شوبير أن من غير المعقول أن يتم ايقاف قيد الزمالك حاليا بسب مبلغ ١٢ الف دولار مشددا أن. يجب حل تلك الأزمات سريعاو

 

واضاف أن الزمالك لم يسدد لبيراميدز باقي مستحقات صفقة عمر جابر أو أو مصطفي شلبي أو نادي انبي وسموحه مشددا أن الزمالك بحاجه ٢٥ مليون جنيه لحل أزمات الفريق في الدوري المصري بالاضافه لغرامه سبورتينج لشبونة 

 

واضاف أن الازمة الماليه طاحنه مشددا أن الزمالك لن يضم لاعبين جدد حاليا مشددا أن اوسوريو المدير الفني للفريق لم يسافر لقضاء علطته من أجل الحصول علي مستحقاته المتأخرة 

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