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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شريف سمير: يجب التركيز على الاستثمار الخليجي والعربي بجانب الأجنبي في سيناء.. فيديو

الاستثمارات في سيناء
الاستثمارات في سيناء

أكد الكاتب الصحفي شريف سمير ، أنه يجب التركيز على الاستثمار الخليجي والعربي والمصري بجانب الأجنبي في سيناء متابعا: الفراغ السكاني في شمال سيناء من نقاط الضعف التي تجابه الاستثمار في تلك المنطقة لانه تسببفي حاله من الخلل الامني.

 مصر نجحت في توفير الحماية العسكرية لـ سيناء


وأضاف شريف سمير، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه يجب توفير بنية تحتية  في سيناء ،ومشروعات إسكان للشباب ووفرة أيدي عاملة والاهتمام بالمدارس والجامعات؛ حتى يمكن إعادة الحياة في سيناء.

وأشارالكاتب الصحفي إلى، أن مصر نجحت في توفير الحماية العسكرية لـ سيناء، مؤكداً أنه أصبح هناك إستراتيجية للتنمية المستدامة في سيناء، و أصبح هناك إهتمام بتحويل هذه الرقعه الصحراوية إلى مشروعات زراعية.

 

 

سيناء الاستثمار الخليجي شمال سيناء مصر مشروعات إسكان

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