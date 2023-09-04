كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن في عيد ميلاده .. شاهد

هنأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر زميله صلاح محسن بعيد ميلاده .
ونشر كهربا صورة لصلاح محسن عبر خاصية الاستورى عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مكتوب عليها : كل سنة وأنت طيب يادون .
وأعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن نجوم الأهلي محمد الشناوي وهاني وعبد المنعم ومروان عطية يغادرون معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر.
وأضاف حسن عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن حمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا" يغادرون معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي.