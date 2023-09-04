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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن في عيد ميلاده .. شاهد

صدى البلد

هنأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر زميله صلاح محسن بعيد ميلاده .

ونشر كهربا صورة لصلاح محسن عبر خاصية الاستورى عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مكتوب عليها : كل سنة وأنت طيب يادون .


وأعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن نجوم الأهلي محمد الشناوي وهاني وعبد المنعم ومروان عطية يغادرون معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر.

وأضاف حسن عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أن حمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا" يغادرون معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي.

Screenshot_20230904-123533_Instagram
Screenshot_20230904-123533_Instagram
أحمد حسن انستجرام صلاح محسن عبد المنعم كهربا كل سنة وأنت طيب موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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