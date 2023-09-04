ورقة المواصفات الكاملة لكاميرا هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

تخطط شركة "سامسونج" الكورية لإطلاق سلسلة هواتفها الفلاج شيب القادة galaxy S24 في أوائل العام المقبل، ومع ذلك بدأت التسريبات حول سلسلة Samsung Galaxy S24 تتوالى.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، واحدة من أكبر المميزات التي سيتكون في Galaxy S24 Ultra هي إمكانيات التصوير الفوتوغرافي وأيضا التقاط الفيديو، سيحتفظ الهاتف الرائد القادم بالكاميرا الرئيسية ذات الـ 200 ميجابكسل الموجودة في S23 Ultra، ولكن وفقًا للشائعات الجديدة، ستكون بمزيد من الترقيات والتحسينات.

Samsung Galaxy S24

يشاع أن S24 Ultra سوف تأتي مع مستشعر ISOCELL HP2SX بدقة 200 ميجابكسل بدلاً من استخدام المستشعر القديم، يتفوق هذا المستشعر الذي تمت ترقيته على المستشعر السابق ويمكنه تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. كما يأتي مزودًا بميزات متقدمة مثل التركيز التلقائي Super Quad Phase Detection ويوفر أوضاعًا مختلفة لالتقاط الصور بدقة 12 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل.

تم تسريب مواصفات الكاميرات الرئيسية لطراز ألترا من سامسونج جالاكسي إس 24 الترا بواسطة حساب Ice Universe، الشهير على موقع إكس، أو تويتر سابقا، و يتميز هذا المستشعر الأحدث بتنسيق بصري 1 / 1.3 بوصة ويبلغ حجم البكسل 0.6 ميكرومتر.

بالإضافة إلى إمكانيات الكاميرا الرئيسية الفائقة، سيحتوي الجهاز على عدسة أخرى مقربة محسنة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. ومن المتوقع أن يوفر هذا تكبيرًا بصريًا بجودة 5x، مع الاستفادة من مستشعر أكبر واقتصاص داخل المستشعر.

هناك شائعات قوية أيضا أن S24 Ultra يحتفظ بكاميرات السيلفي بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرات telephoto المقربة بدقة 10 ميجابكسل من سابقتها.

من المتوقع أن يتم تشغيل جهاز Galaxy S24 Ultra من خلال معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 3 القوية، إلى جانب خيارات ذاكرة الوصول العشوائي التي تتنوع بين 12 جيجابايت رام و16 جيجابايت رام، مع مساحات تخزين 256 جيجابايت روم إلى 1 تيرابايت، وهناك شائعات بأن سيكون هناك متغير ضخم بسعة 2 تيرابايت.

سيأتي هاتف سامسونج جالاكسي إس 24 ألترا مع إطار من التيتانيوم أكثر سمكًا، ويحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي، والقدرة على شحن الأجهزة الأخرى من خلال الشحن اللاسلكي العكسي.

من المتوقع أن تكون شاشة S24 Ultra ساطعة مع عدد كبير من الشمعات لتكون شاشة استثنائية في درجة سطوعها ومن المحتمل أن أن تكون ذروة السطوع أعلى من 2200 شمعة في المتر المربع وحتى تصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

بالإضافة إلى ذلك، تستكشف حاليا العلامة التجارية العريقة تقنيات البطاريات في السيارات الكهربائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى سرعات شحن أسرع، ربما تصل إلى 65 وات.