النسخة الأغلى من Galaxy Z Fold..سامسونج تطلق هواتف W في 15 سبتمبر

منذ أوائل العام الحالي وانتشرت شائعات تفيد بأن سامسونج تنوي إطلاق مجموعة جديدة من هواتفها من سلسلة W التي تعتبر الإصدار الأعلى على الإطلاق والتشكيلة الأكثر ريادة من هواتفها القابلة للطي Z، وهدفها هو استقطاب شريحة معينة من المشترين يحبون التميز والتألق وكل ما هو غالٍ.

Samsung W24

بالفعل تم رصد هاتفي Samsung W24 وW24 Flip على موقع الويب الخاص بشهادة 3C وبدأت التكهنات حول السلسلة الجديدة وبأن العلامة التجارية الكورية الجنوبية تخطط لطرحها بالأسواق بحلول أكتوبر المقبل، ومع ذلك، أكدت سامسونج الآن أنها ستعقد مؤتمر إطلاق سلسلة Samsung W في 15 سبتمبر الجاري.

Samsung W24

وفقًا لمنشور أصدرته "سامسونج" حديثا على موقع التدوينات القصيرة الصيني Weibo، أكدت "سامسونج جالاكسي" رسميًا أنه سيتم الإعلان عن سلسلة Samsung W في 15 سبتمبر، ويقال وفقا لعدة مصادر مطلعة على الأعمال الداخلية للشركة الرائدة إن Samsung W24 وW24 Flip هما نسختان تم إعادة تسميتهما من Samsung Galaxy Z Fold 5 وGalaxy. Z Flip 5، على التوالي.

من المحتمل أن تأتي سلسلة W بمواصفات مشابهة جدا لكل من Z Fold 5 و Z Flip 5. وبصرف النظر عن المواصفات الرائدة في السوق، فقد ظهرت السلسلة وتصدرت عناوين الأخبار لتصميماتها المتميزة والمختلفة عن العائلات الأخرى من الهواتف، مع تشطيبات ولغة تصميم "بريميوم"، جديرة بالإعجاب. إليك ورقة مواصفات جالاكسي زد فولد 5.

Samsung W24

مواصفات Galaxy Z Fold 5

يأتي موبايل Galaxy Z Fold 5 مع شاشة عرض مقاس 7.6 بوصة بدقة 1812 × 2176 بكسل. تحت الغطاء، يتم تشغيل الهاتف الذكي الرائد بواسطة معالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت. يحتوي هذا الهاتف الذكي على ثلاثة خيارات تخزين متاحة: 256 جيجا، 512 جيجا، و1 تيرابايت. يعمل بنظام التشغيل أنردويد 13 ويحزم بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4400 مللي أمبير.

أخيرًا، يأتي Fold 5 مزودًا بإعداد كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، وكاميرا 10 تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ، بينما في الأمام، فهو مزود بكاميرا بدقة 4 ميجابكسل وكاميرا الغلاف 10 ميجابكسل.