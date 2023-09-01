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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بديل Note الأنجح.. سامسونج تحقق أرقام مبيعات قياسية مع هواتفها القابلة للطي

Samsung
Samsung

أنهت شركة  سامسونج  مسيرتها مع سلسلة  Galaxy Note منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، ويبدو الآن أن خطة سامسونج طويلة الأجل هي استبدالها بأجهزة قابلة للطي فلاجشيب رائدة.

قالت شركة "سامسونج" خلال كلمتها الرئيسية في معرض إيفا IFA المقام في برلين، المختص بعرض أحدث لإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية، أنها تبيع الآن عددًا أكبر من الطرز القابلة للطي على أساس سنوي في أوروبا مقارنة بكل ما باعته من أجهزة Galaxy Note خلال كل تاريخها

Samsung 

وقال بنجامين براون، كبير مسؤولي التسويق في  سامسونج  في أوروبا: "تباع أحدث هواتفنا القابلة للطي بسرعة مدهشة، في الواقع، تجاوزت المبيعات السنوية لأجهزتنا القابلة للطي مبيعات سلسلة Note في كل أنحاء أوروبا" ولكن لم تؤكد العلامة التجارية الكورية أي أرقام مبيعات دقيقة لجهاز Galaxy Z Fold 5 أو Galaxy Z Flip 5، ولم تعلق على ما إذا كان هواتف القابلة للطي تباع بنفس الوتيرة والنجاح في المناطق الأخرى أو في أوروبا فقط.

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يعد التغلب على سلسلة Galaxy Note هدفًا واضحًا لشركة Samsung وكان من ضمن الأهداف الرئيسية لعام 2023 ، بالعودة قليلا إلى الوراء، وتحديدا خلال مقابلة مع CNET قبل طرح Z Flip 5 و Z Fold 5 للبيع، قال رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج TM Roh، أن مبيعات هواتفها القابلة للطي على مستوى العالم متساوية تقريبًا نفس ما اعتادت بيعه كل عام في طرازات Galaxy Note. وقال أيضًا إن الشركة تتوقع تحقيق هذا الهدف باستخدام Z Flip 5 و Z Fold 5.

ربما تكون سامسونج قد حققت نفس الهدف على مستوى عالمي وليس فقط في القارة الأوروبية، لكنها اختارت فقط التحدث عن أرقامها الأوروبية نظرًا لأن معرض إيفا مقام في برلين ويركز على المنطقة.

سامسونج Galaxy Note Samsung Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Fold 5 معرض إيفا اوروبا برلين

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