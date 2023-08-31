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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف أول حد.. تسريبات تكشف عن سلسلة سامسونج S24

تسريبات تكشف عن هاتف
تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج S24 Ultra

كشفت التسريبات عن سلسلة هواتف الفلاجشيب القادمة من سامسونج، ستستخدم  شركة سامسونج الكورية الجنوبية معالج Exynos 2400 في أوروبا لسلسلة Galaxy S24، بينما سيحصل Galaxy S24 Ultra على معالج Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

أمس، أفاد Ice Universe أن سامسونج ستستخدم معالج Exynos 2400 لسلسلة Galaxy S24 في أوروبا. الآن، يدعي المسرب Setsuna Digital أن هذا ليس صحيحًا تمامًا - فقط Galaxy S24 و S24+ سيحصلان على المعالج المصمم من سامسونج.

يقول أن Samsung Galaxy S24 Ultra سيستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy في جميع الأسواق. هذا سيجعل الفصل بين Ultra والهواتف الأخرى أكثر وضوحًا.

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يشير تقرير آخر من أمس إلى أن S24 Ultra سيحدد ذاكرة الوصول العشوائي رام وسعة التخزين الأساسية عند 8 و 128 جيجابايت وأن سعة التخزين القصوى ستزيد إلى 2 تيرا بايت (تبلغ 1 تيرابايت لـ S23 Ultra ، على الرغم من أن الحد الأدنى هو 256 جيجابايت ، وليس 128 جيجابايت).

من المتوقع أن هواتف S24 و S24+ سيحتوي على شاشات LTPO أخيرًا ، لكنها من المحتمل أن تكون أقل من Ultra (التي من المتوقع أن تصل إلى 2200 شمعة من السطوع). ثم هناك أشياء مثل كاميرا 3x تليفوتوغرافية مُحسَّنة (مع مستشعر 50 ميجابكسل) ، وربما شحن أسرع 65 واط ، والتي ستدفع Ultra مرة أخرى فوق هاتفي S الآخرين.

سامسونج GALAXY S24 Galaxy S24 Ultra Snapdragon Ice Universe S24

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