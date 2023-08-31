بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي

تتميز العلامة التجارية Nokia نوكيا بموثوقية شديدة وسمعة طيبة بين المستخدمين نظرا لتاريخها الكبير في إنتاج هواتف محمولة بجودة عالية، وفي السنوات الأخيرة استطاعت الشركة الرجوع للسوق مرة أخرى بقوة من خلال إنتاج هواتف ذكية للفئة المتوسطة والمحدودة.

ومن ضمن الهواتف التي أطلقتها لشركة مؤخرا ولاقت استحسان المستخدمين كان هاتف Nokia G21 ، والذي يضم معالج جيد يقدم أداء سلس وسريع، وبطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.

وجاء هاتف نوكيا Nokia G21، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، ودقة + 720 بكسل، مع طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة للمياه والغبار، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G21 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة السرعه بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia G21 على بطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 18 وات، ويدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G21 بمعالج قوى من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Unisoc T606، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 جيحابايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع نظام التشغيل Android 11.

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia G21 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 549 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .