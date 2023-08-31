عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia G21

تتميز العلامة التجارية Nokia نوكيا بموثوقية شديدة وسمعة طيبة بين المستخدمين نظرا لتاريخها الكبير في إنتاج هواتف محمولة بجودة عالية، وفي السنوات الأخيرة استطاعت الشركة الرجوع للسوق مرة أخرى بقوة من خلال إنتاج هواتف ذكية للفئة المتوسطة والمحدودة. 

 

ومن ضمن الهواتف التي أطلقتها لشركة مؤخرا ولاقت استحسان المستخدمين كان هاتف Nokia G21 ، والذي يضم معالج جيد يقدم أداء سلس وسريع، وبطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.      

 

وجاء هاتف نوكيا Nokia G21، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، ودقة + 720 بكسل، مع طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة للمياه والغبار، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G21 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة السرعه بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية  بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia G21 على بطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 18 وات، ويدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G21 بمعالج قوى من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Unisoc T606، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4  و 6 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 جيحابايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع نظام التشغيل Android 11. 

 

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia G21 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 549 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

Nokia نوكيا أفضل موبايل نوكيا Nokia هواتف نوكيا أفضل هواتف شركة نوكيا اسعار هواتف نوكيا نوكيا Nokia G21 هاتف نوكيا Nokia G21 سعر نوكيا Nokia G21 مواصفات نوكيا Nokia G21 Nokia G21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مسؤول : إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك الروسية

بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

النيجر.. المجلس العسكري يحدد 3 سبتمبر المقبل لسحب القوات الفرنسية

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

فيديو

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ