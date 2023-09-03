بسعر 4848 جنيه.. أحدث موبايل من سامسونج بمواصفات مميزة

كشفت شركة سامسونج منذ فترة عن هاتف ذكي جديد يُسمى Galaxy A14، والذي يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي بميزات أساسية. يتميز الهاتف بشاشة IPS مقاس 6.6 بوصات بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعالج MediaTek Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.

ويدعم الهاتف اتصال Wi-Fi و Bluetooth، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل ودقة 5 ميجابكسل ودقة 2 ميجابكسل. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأزرق والأسود والأبيض.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A14

• شاشة IPS مقاس 6.6 بوصات بدقة 2400 × 1080 بكسل

• معالج MediaTek Helio G80

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت

• دعم اتصال Wi-Fi و Bluetooth

• كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل

• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل ودقة 5 ميجابكسل ودقة 2 ميجابكسل

سعر هاتف Samsung Galaxy A14

يتوفر هاتف Samsung Galaxy A14 في السوق المصري بسعر 4848 جنيه مصري.

يعد هاتف Samsung Galaxy A14 خيارًا اقتصاديًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بشاشة كبيرة وأداء جيد وكاميرا قوية. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وخفيف الوزن، كما أنه يدعم اتصال Wi-Fi و Bluetooth.

بعض العيوب في هاتف Samsung Galaxy A14

على الرغم من المزايا العديدة لهاتف Samsung Galaxy A14، إلا أنه يعاني من بعض العيوب، مثل:

• عدم وجود دعم لتقنية الشحن السريع

• بطارية صغيرة نسبيًا

• عدم وجود دعم لتقنية NFC