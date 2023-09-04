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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظمها جامعة الأزهر.. قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالشيخ زويد

قوافل طبية للكشف
قوافل طبية للكشف على المواطنين مجانا

تنظم جامعة الأزهر قافلة طبية علاجية بمستشفى الشيخ زويد المركزي  محافظة شمال سيناء خلال  الفترة من 6 /9 /2023 الي 8 /9 /2023   ايام ( الاربعاء - والخميس والجمعة) ، تحت إشراف الدكتور رئيس جامعة الأزهر ، ورعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

10تخصصات طبية:

 

وتضم القافلة 10 تخصصات طبية كما يلي   :
باطنة  ، مسالك  ، عظام ، رمد، اطفال ،جلدية ، نساء وتوليد ، انف واذن وحنجرة  ،جراحة عامة وتخصص الجهاز الهضمي .
 

 

حيث تتم عملية الكشف الطبي  والعلاج للمترددين على  القافلة مجانا،  وفي حال وجود حالات تحتاج اجراء اي عمليات سيتم التحويل لمستشفي جامعة الازهر بالقاهرة لإجراء العمليات التي تتطلب أجهزة ومعدات طبية متطورة.

 

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الشيخ زويد قافلة علاجية المواطنين الأزهر

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