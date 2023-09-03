شمال سيناء .. نائب المحافظ يشهد احتفالية تسليم عقود المنتفعين بالأراضي الزراعية

شهد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء احتفالية تسليم عقود المنتفعين بالاراضي الزراعيه بشمال سيناء والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور اللواء اركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهوريه لتنمية سيناء و وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، والعديد من نواب ومشايخ شمال سيناء.

وعلي هامش الاحتفال قدم فريق الكورال والفن التعبيري للطلائع بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عرضا فنيا شمل العديد من الاغاني الوطنيه.



أكد وزير الزراعة علي ان سيناء كانت علي مدار التاريخ مطمع لكل الغزاه وانها تعرضت لاقوي واشرس موجه ارهاب شهدها التاريخ مقدما شكره للقياده السياسيه علي ماقامت به من جهود مضنيه للقضاء علي الارهاب وعودة الامن والامان الي مصرنا العزيزه بفضل الله اولا ومجهود قواتنا المسلحه والشرطه المدنيه وكذلك التضحيات من ابناء سيناء وتكاتفهم مع دولتهم المصريه.

وأشار الي ان سيناء الان تشهد تنميه حقيقيه لم تشهدها من قبل وكان السبب في ذلك ارتفاع نكاليف التنميه وكذلك الإرهاب الاسود الذي كان يضرب اراضيها.

لفت الي ان مشروع زراعه ٥٠٠ الف فدان كان يتطلب العديد من المشروعات ومنها مشروع معالجة مياه الصرف الزراعي وتعديل الطرق والبنيه التحتيه ومد شبكات مياه ومحطات الرفع.

كما قامت الدوله بتدعيم البنيه التحتيه للتعليم والصحه ومحطات الكهرباء والصرف الصحي كما توسعت الدوله في مشروعات الحمايه المجتمعيه لتدعيم الفئات الاولي بالرعايه مشيرا الي ان الدوله انفقت مايزيد عن ٧٥٠ مليار جنيه في هذه المشروعات.



واشار الي ان هناك العديد من المشروعات الزراعيه المرتبطه بالمحافظه ومنها:

مشروع تنميه شمال ووسط سيناء والذي يهدف الي زراعة واستصلاح ٥٠٠ الف فدان ، ومشروع التجمعات الزراعيه المتكامله والذي كلف اكثر من ٧ مليار جنيه لانشاء ١٧ تجمع زراعي متكامل.، ومشروع انشاء عدد تلات مراكز للخدمات الزراعيه المتكامله لخدمة التجمعات الزراعيه اثنين منها اثنين في شمال سيناء ومركز اخر بجنوب سيناء وذلك بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه.

كذلك مشروعات للدعم الزراعي والانتاج الحيواني لتقديم الدعم للفئات الاولي بالرعايه وذلك بمشاركة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

كما اشار الي ان القياده السياسه وجهت بتنفيذ العديد من المشروعات في الفتره المقبله تخص دعم المزارعين بشمال سيناء وتخفيف الاعباء عن المواطنين في الفتره القادمه.