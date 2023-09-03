شمال سيناء .. أسبوع دعوى تثقيفي جديد بمساجد مدينة بئر العبد

تعقد مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء أسبوع دعوى وتثقيفى جديد بمسجد أبو بكر الصديق التابع لإدارة أوقاف بئر العبد، وذلك بدءً من اليوم الأحد حتى الأربعاء 6/ 9/ 2023م. ،في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، وتحت إشراف فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

تعقد محاضرات الأسبوع الثقافي ، بعد صلاة المغرب مباشرة ، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين .

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تنطلق غداً الإثنين 4/ 9/ 2023م بعد صلاة المغرب ندوتين علميتين بمسجدى (النصر - وأم القرى) بالعريش، تحت عنوان: "فقه الموازنات.