وكيل التعليم يتابع أعمال لجنة الدمج لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني بسيناء

تابع حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء ، اعمال لجنة الدمج لقبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة ، برئاسة المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ، تنفيذاً لتعليمات الدمتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وأعطى وكيل الوزارة ، التعليمات بتسكين الطلاب وذلك في مدارس التعليم الفني التي توجد بها أقسام تسمح بقبول طلاب الدمج، والتي تتناسب مع قدرات كل طالب .

35 طالبا وطالبة:

و أضافت الدكتورة عزة كمال مدير عام التربية الخاصة بأن عدد طلاب الدمج المتقدمين لإلتحاقهم بمدارس التعليم الفني بلغ(٥٣) طالبا وطالبة وسيتم توزيعهم على مدارس التعليم الفني بالمحافظة.

في نفس السياق أفاد المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ورئيس لجنة الدمج للتعليم الفني بأن اللجنة قامت بعمل اجتماع لأولياء الأمور لبيان الأقسام الموجودة بمدارس التعليم الفني ، حتى يستطيع اختيار المدرسة والتخصص المتاح .

وتتم عملية القبول حسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومما تتناسب مع قدرات كل طالب وطالبة .

وتضم لجنة القبول من: مديري الإدارات التعليمية ( صناعي - تجاري - زراعي) وموجهي عموم المواد للتعليم الفني وموجهي الإعاقة ، ومسئول التربية الخاصة بالمديرية.