جولة لتفقد مراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء ، جولة لتفقد مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة ، بقيادة ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء. ، وكانت البدايه من قرى الخروبه وقبر عمير والشلاق الجورة..الظهير ، والكوثر بمركز الشيخ زويد ، وقرى شبانه والامل والبرث بمركز رفح .



التشجيع على الابتكار:

وطالب ايهاب حسن، بتشجيع النشء و الشباب بالمشاركة و تعزيز سبل التواصل و الحوار و تنمية المهارات الفنية و الثقافية المختلفة و التشجيع على الابتكار و الإبداع و التدريب على تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل ، وتشجيع المعرفة للإبداع والبحث العلمي والإهتمام بالأبحاث والكتب العلمية من المبدعين.



كما طالب باستحداث مشروعات جديدة للشباب ،وفق الأنشطة المتاحة، وخاصة الأشطة التي تتواكب مع العصر و التغيرات الحياتية ، مثل الحاسب الألي ونظم المعلومات، و الاهتمام كذلك بالمشاركة في انشطة الأقسام الفنية بالإدارة و الادارات الفنية بالمديرية.

واكد على تكثيف المتابعة المستمرة، والتركيز على "مبادرة أعرف بلدك" بجميع أنحاء المحافظة واستمرارها بصفة دائمة من خلال الأنشطة الاجتماعية بمراكز الشباب والأندية .