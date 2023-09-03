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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة لتفقد مراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء

جولة لمدير الشباب
جولة لمدير الشباب والرياضة علي مراكز شباب القرى

نظمت مديرية  الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء ، جولة لتفقد مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة  ، بقيادة  ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء. ، وكانت البدايه من قرى  الخروبه وقبر عمير والشلاق  الجورة..الظهير  ، والكوثر بمركز الشيخ  زويد ، وقرى شبانه والامل والبرث  بمركز رفح .
 

التشجيع على الابتكار:

 

وطالب  ايهاب حسن،  بتشجيع النشء و الشباب بالمشاركة و تعزيز سبل التواصل و الحوار و تنمية المهارات الفنية و الثقافية المختلفة   و التشجيع على الابتكار و الإبداع و التدريب على تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل ، وتشجيع المعرفة للإبداع والبحث العلمي والإهتمام  بالأبحاث والكتب العلمية من المبدعين.

 
 كما طالب باستحداث مشروعات جديدة للشباب ،وفق الأنشطة المتاحة، وخاصة الأشطة  التي تتواكب مع العصر و التغيرات الحياتية ، مثل الحاسب الألي ونظم المعلومات،  و الاهتمام كذلك بالمشاركة في انشطة الأقسام الفنية بالإدارة و الادارات الفنية بالمديرية.

 

واكد على تكثيف المتابعة المستمرة، والتركيز على "مبادرة أعرف بلدك" بجميع أنحاء المحافظة واستمرارها بصفة دائمة من خلال الأنشطة الاجتماعية بمراكز الشباب والأندية .

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