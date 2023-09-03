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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة من سيناء تفوز بالمركز الثاني للدبلوم الفني الصناعي نظام ثلاث سنوات

منح شهادة تقدير للطالبة
منح شهادة تقدير للطالبة رغد

كرم حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ،  الطالبة رغد ماجد حسن  والحاصلة على المركز الثاني للدبلوم  الفني الصناعي نظام ثلاث سنوات على مستوى الجمهورية ، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

وقد حث كيل الوزارة الطالبة على مواصلة التفوق ، وبذل المزيد من الإجتهاد حتى تحصل على المراكز الأولى المتقدمة .

وسبق أن فازت التلميذة جمانة سامح، من محافظة شمال سيناء، بالمركز الأول في مسابقة “المبدع الصغير” على مستوى الجمهورية فرع القصة الفئة الأولى (بمدرسة آل آيوب الابتدائية) إدارة العريش التعليمية.

ووقع حمزة رضوان على كتاب المبدع الصغير وتشجيع التلميذة جمانة، مؤكدا أنها سفيرة لجميع طلاب سيناء
حيث  سيتم تكريمها غدا الاثنين بالقاهرة بدار الأوبرا المصرية.
 

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