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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ازدراء مهين.. البيت الأبيض يثير غضب نتنياهو

صدى البلد

رغم مرور ثمانية أشهر على تولى بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء بإسرائيل مرة أخرى، إلا أنه لم يتلق  دعوة لزيارة البيت الأبيض وبحسب ما نشرته صنداي تايمز، من المرجح ألا يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن سوي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.

 

وبحسب الصحيفة البريطانية، فسرت تل أبيب هذا التأخير غير المعتاد في الدعوة لزيارة البيت الأبيض على أنه ازدراء مهين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يحاكم حاليا بتهم الفساد.

 

ويسعى نتنياهو للحصول على دعوة لزيارة البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه في نهاية العام الماضي بعد فترة 18 شهرا في المعارضة، تتم دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين إلى البيت الأبيض في بداية فترة ولايتهم كمسألة روتينية.

أما بايدن، الذي التقى بكل رئيس وزراء إسرائيلي في السنوات الخمسين الماضية أرجأ حتى الآن دعوة نتنياهو.

وينظر إلى إغفال البيت الأبيض على أنه احتجاج على ضم أحزاب اليمين المتطرف إلى ائتلاف نتنياهو، وعلامة على استيائه من خطط الحكومة الجديدة لإضعاف المحكمة العليا في إسرائيل. 

وأثار هذا التأخير غضب نتنياهو، الذي أمر وزرائه بعدم مقابلة أي مسؤولين أمريكيين في واشنطن حتى يتم استقباله في البيت الأبيض.

وستشكل عدم دعوته إلى البيت الأبيض أثناء وجوده بالفعل في أمريكا للجمعية العامة للأمم المتحدة أمرًا مهينًا للغاية لنتنياهو، لكن في الوقت الحالي بايدن مستعد لمقابلته فقط في نيويورك، وفقًا لدبلوماسيين إسرائيليين وأمريكيين أخبروا وول ستريت جورنال.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمة في الأمم المتحدة في 21 سبتمبر، حيث سيعقد اجتماع مع بايدن.

نتنياهو الولايات المتحدة بايدن البيت الأبيض

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