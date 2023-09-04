فضائح كبيرة..ما وراء إقالة وزير الدفاع الأوكراني.. الأمر يتجاوز طرد المسئول بكثير

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير دفاعه، مشيراً إلى الحاجة إلى "أساليب جديدة" مع دخول الحرب مع روسيا شهرها التاسع عشر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ذكر زيلينسكي “هذا الأسبوع، سيُطلب من البرلمان اتخاذ قرار بشأن الامر… قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. لقد مر أوليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من الحرب الشاملة".

ورشح الرئيس رستم أوميروف ، نائب الشعب السابق في أوكرانيا، ليصبح وزير الدفاع الجديد.

وقال زيلينسكي: "البرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدًا، أوميروف لا يحتاج إلى أي تعريفات إضافية". أتوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح”.

يشغل أوميروف حاليًا منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة، الذي تتمثل مهمته في جذب الاستثمار إلى أوكرانيا، وقد شارك بشكل وثيق في عمليات تبادل أسرى الحرب.

كما شغل منصب كبير المفاوضين في مبادرة حبوب البحر الأسود، وأعرب أكثر من مرة عن شكوكه في التزام روسيا بالاتفاق.

ويأتي تعيينه في وقت حرج بالنسبة للهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا في الجنوب، ومع دخول علاقاتها مع الحلفاء والمانحين مرحلة جديدة.

وتحاول أوكرانيا تسريع تدريب ونشر طائرات F-16 المقاتلة بالإضافة إلى الحصول على مجموعة من المعدات والأسلحة الأخرى للمساعدة في دفع هجومها المضاد.

وقدم ريزنيكوف استقالته اليوم الاثنين، وكتب على فيسبوك: “بعد قرار رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، قدمت استقالتي إلى البرلمان الأوكراني. أنا جاهز للتقرير".

كما نشر صوراً له مع خطاب استقالته.

ويشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، بعد أن شغل سابقًا مناصب حكومية أخرى مثل نائب رئيس الوزراء، وفقًا لسيرته الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وتأتي إقالته في أعقاب عدد من فضائح الفساد التي تورطت فيها وزارة الدفاع الأوكرانية.

قام زيلينسكي بإقالة عدد كبير من كبار المسؤولين في بداية العام بسبب فضيحة مرتبطة بشراء إمدادات في زمن الحرب؛ واستقال نائب وزير الدفاع في البلاد بعد مواجهته مزاعم بالفساد؛ ثم في أغسطس، قام زيلينسكي بطرد جميع المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية، مشيرًا إلى العديد من الإجراءات الجنائية الجارية.

في حين أن ريزنيكوف لم يتورط في أي من هذه الفضائح، إلا أنه يُنظر إليه على أنها جرت تحت ولايته السياسية، لذا فهو مسئول عن الفساد.

وفي يوم السبت، ألقي القبض على إيهور كولومويسكي، أحد أقوى رجال الأعمال في أوكرانيا وأحد المؤيدين الرئيسيين لزيلينسكي، كجزء من تحقيق في احتيال وغسل الأموال.

وقال زيلينسكي إن استئصال الفساد في الحكومة الأوكرانية أمر حيوي لفرص كييف في الحصول على العضوية التي طال انتظارها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي .

وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، تعد أوكرانيا ثاني أكثر الدول فسادًا في أوروبا بعد روسيا. عالمياً، احتلت المرتبة 122 من بين 180 دولة.

كان وعد زيلينسكي بتخليص الحكومة من الفساد أحد الأسباب وراء صعوده السريع إلى السلطة في عام 2019.

وأصبحت أوكرانيا رسميا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن بروكسل أوضحت أن كييف ستحتاج إلى تكثيف حربها ضد الفساد إذا أرادت أن تصبح عضوا كامل العضوية.