جامعة الفيوم: بدء اختبارات القبول في برنامج إدارة السياحة الرياضية

بدأت اليوم اختبارات القبول ببرنامج السياحة الرياضية للطلاب وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٤ ، تحت رعاية أ.د/ ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د/ حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية ، أ.د/ أشرف السيد عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق والدكتور/أشرف العباسى وكيل كلية التربية الرياضية .

من الجدير بالذكر أن برنامج إدارة السياحة الرياضية يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وهو برنامج دراسي مشترك بين كلية التربية الرياضية - وكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ويهدف إلى دمج المجال الرياضي بالمجال السياحي لإتاحة فرص أكبر للخريجين في سوق العمل بعد التخرج، وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، يحصل من خلاله الخريج على بكالوريوس (إدارة السياحة الرياضية).





هذا ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى المقرر للقبول بكلية التربية الرياضية للحاصلين على شهادة الثانوية العام الحالي ٢٠٢٣ والعام السابق ٢٠٢٢ وذلك فقًا للقواعد والضوابط الحاكمة لهذا الأمر.

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