جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي واجتماع المنسقين استعدادا للعام الأكاديمي الجديد

عقد اجتماع منسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري للعام الجامعي ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، و برئاسة أ.د عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أ.د آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور منسقي كلية التربية وكلية التربية النوعية وكلية الخدمة الاجتماعية وكلية دار العلوم وكلية التربيةالرياضية وكلية الآداب وكلية التربية للطفولة المبكرة وكلية الآثار وكلية السياحة والفنادق.

استهل الدكتور عاصم العيسوي الاجتماع بعرض ما حققته جامعة الفيوم من إنجازات؛ حيث وصل عدد المتحررين من الأمية ١٩٦١٠ فردًا من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة، وقد تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها الخطة التنفيذية للعام الدراسي الجديد، والعدد المستهدف لمحو أميتهم موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم، والبيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة، والاستعداد لدورة أكتوبر.

كما عرضت أ.د أمال ربيع كامل مدير موقف الكليات المشاركة من عدد الفصول المفتوحة وعدد المتعاقدين وجدول زيارات الدعم الفني والدوارات التدريبية للطلاب الجدد لإكسابهم المهارات اللازمة لتعليم الكبار.

كما تابعت حيث ارتفعت المشاركة من (٦١) ناجحًا للأعوام الأكاديمية من (٢٠٢٠:٢.١٤) إلى ٤٦٢٨ ناجحا في العام الأكاديمي٢٠٢١:٢٠٢٠ وارتفع إلى ٦٩٦٠ ناجحا للعام الأكاديمي ٢٠٢١:٢٠٢٢ إلى ٩٥٩١ ناجحًا للعام الأكاديمي ٢٠٢٣:٢.٢٢ م وذلك حسب التقارير الواردة من الهيئة.

وفي نهاية الاجتماع تم عقد جلسة عصف ذهني لعرض الصعوبات وسبل حلها والرد على كافة التساؤلات من منسقي كليات الجامعة، كما قام أ.د عاصم العيسوي بتكريم مديرة المشروع أ.د آمال ربيع كامل، ومنسقي الكليات للدور البناء والمساهمة الفعالة في أنشطة وفعاليات قطاع خدمة المجتمع.

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