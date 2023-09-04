عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تنسيق الأزهر 2023.. رابط التسجيل وأهم الرغبات الجديدة

تنسيق الأزهر 2023
تنسيق الأزهر 2023

وافقت جامعة الأزهر، على إدراج رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023، وأخر هذه الرغبات، هي كلية الزراعة للبنات بالقاهرة، بعد إعلان قرار المجلس الأعلى للأزهر بافتتاح فصول كلية الزراعة للبنات قسم البساتين بكلية الزراعة بالقاهرة، على أن يتم الانتهاء من كافة الاستعدادات لهذه الفصول في خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.

تنسيق الأزهر 2023

كما يتيح تنسيق الأزهر 2023، رغبات جديدة بعد استحداث فصول وأقسام في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وأهمها إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في فرع أسيوط.

الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد في تنسيق الأزهر 2023

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 .. اعرفها قبل التسجيل

ونبرز في هذا التقرير رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023.

- فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط.
- فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط.
- شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.
-شعبة الشريعة والقانون بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر.
- فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا.
- شعبة أصول الدين بكلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.
- شعبة اللغة العربية بكلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.
- شعبة الشريعة الإسلامية بكلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.

طالبة في امتحانات الثانوية الأزهرية


- فصول كلية الزراعة للبنات قسم البساتين بكلية الزراعة بالقاهرة
- كلية الذكاء الاصطناعي.
- كلية الهندسة الزراعية فرع أسيوط.
- كلية التمريض فرع أسيوط.

رابط تنسيق الأزهر 2023

وأتاحت بوابة الحكومة المصرية، رابط تنسيق الأزهر 2023، بعد فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية، بداية من الأحد الموافق 3 سبتمبر.
ويمكن الدخول على رابط تنسيق الأزهر 2023 من هنا

ويستمر فتح باب تنسيق الأزهر 2023، للطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023 أي العام الحالي، وليس من حق أي طالب آخر التسجيل في رغبات تنسيق الأزهر 2023.

ويتاح تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023، أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي  - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

ويظل تنسيق الأزهر 2023، مفتوحا أمام الطلاب حتى ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، ليتم السماح للناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، بتسجيل الرغبات.
 

تنسيق الأزهر 2023 رابط تنسيق الأزهر 2023 رغبات جديدة تنسيق الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

«30 جنيه دفعة واحدة»|تراجع أسعار الدواجن في المحلات بعد هبوط الأعلاف بقوة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

خاص|القنصل الصيني لـ صدى البلد: أمريكا تتنصل من مسئولياتها تجاه الدول النامية

أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس الفلسطيني

مستشار شيخ الأزهر: الإمام الأكبر يهتم بالوافدين ويوفر أحدث الأساليب التعليمية لهم

وفاة ستيف هارويل نجم سماش ماوث عن عمر يناهز 56 عاما

الجمهور يتوافد على حفل أحمد العمرى وياسين التهامى بمحكى القلعة

البنك الأفريقي يضيف حلقة جديدة لسلسلة فروعه بافتتاح مقر العاصمة الإدارية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى كامل يداعب وليد توفيق خلال تكريمه بنقابة الموسيقيين

شاهد.. فلسطيني يتصدر الترند بعد إنقاذه طفلة من الموت في بيت لحم

ربى دقنه.. مصطفى كامل يفاجئ الجميع بنيو لوك جديد

بعد صورها الأخيرة.. 10 صور آثارت الجدل لسارة سلامة| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ