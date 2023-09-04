تنسيق الأزهر 2023.. رابط التسجيل وأهم الرغبات الجديدة

وافقت جامعة الأزهر، على إدراج رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023، وأخر هذه الرغبات، هي كلية الزراعة للبنات بالقاهرة، بعد إعلان قرار المجلس الأعلى للأزهر بافتتاح فصول كلية الزراعة للبنات قسم البساتين بكلية الزراعة بالقاهرة، على أن يتم الانتهاء من كافة الاستعدادات لهذه الفصول في خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.

تنسيق الأزهر 2023

كما يتيح تنسيق الأزهر 2023، رغبات جديدة بعد استحداث فصول وأقسام في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وأهمها إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في فرع أسيوط.

ونبرز في هذا التقرير رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023.

- فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط.

- فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط.

- شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

-شعبة الشريعة والقانون بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر.

- فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا.

- شعبة أصول الدين بكلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.

- شعبة اللغة العربية بكلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.

- شعبة الشريعة الإسلامية بكلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.

طالبة في امتحانات الثانوية الأزهرية



- فصول كلية الزراعة للبنات قسم البساتين بكلية الزراعة بالقاهرة

- كلية الذكاء الاصطناعي.

- كلية الهندسة الزراعية فرع أسيوط.

- كلية التمريض فرع أسيوط.

رابط تنسيق الأزهر 2023

وأتاحت بوابة الحكومة المصرية، رابط تنسيق الأزهر 2023، بعد فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية، بداية من الأحد الموافق 3 سبتمبر.

ويمكن الدخول على رابط تنسيق الأزهر 2023 من هنا

ويستمر فتح باب تنسيق الأزهر 2023، للطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023 أي العام الحالي، وليس من حق أي طالب آخر التسجيل في رغبات تنسيق الأزهر 2023.

ويتاح تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023، أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

ويظل تنسيق الأزهر 2023، مفتوحا أمام الطلاب حتى ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، ليتم السماح للناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، بتسجيل الرغبات.

