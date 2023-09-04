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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: استقرار الوضع الأمنى لسيناء يجذب الاستثمارات إليها

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف تنمية سيناء من أبرز الملفات التي تتصدر أولويات أجندة الحكومة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعتبار هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من خطة التنمية الشاملة المستدامة.


وأضاف " يحيي" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن المواطن السيناوى شعر بفارق كبير بحياته في الوقت الحالي خاصة مع كافة أوجه التطوير والتعمير الذي يحدث في سيناء، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة من جامعات ومدارس ووحدات صحية وغيرها من المتطلبات التى كان يفتقر إلي وجودها بالسابق.

 

استقرار بالوضع الأمنى 


و أشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الوضع الأمنى لشمال سيناء أصبح مستقرا بشكل كبير مما يعمل علي جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية التي تصلح لإقامة أنواع مختلفة من المشروعات الاستثمارية، منوها عن وجود دعوات للمستثمرين وتعريفهم بالفرص المتاحة بالمحافظة، الأمر الذي سيكون له نتائج ايجابية علي قاطنيها بشكل خاص والدولة بشكل عام.

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وأختتم النائب حديثه، بالإشادة إلي جهود القيادة السياسية في العمل علي إيجاد الأمن بها من خلال مجابهة عناصر الإرهاب التي كانت تعتبر هذا الجزء من الدولة ملاذا لهم، قائلا " بدون هذا الاستقرار لن تكون هناك تنمية حقيقية".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.

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