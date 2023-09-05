موانئ دبي تكلف عددا من البنوك في طرح صكوك خضراء

تعتزم شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي طرح أول صكوك خضراء مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بعد اجتماعات تجريها مع مستثمرين اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، بحسب وثيقة مصرفية.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد كلفت الشركة بنوك سيتي ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بدور مديري الدفاتر المشتركين في بيع السندات.

ووقعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) منذ أيام ، اتفاقية امتياز مع سلطة ميناء ديندايال لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة بسعة 2.19 مليون حاوية نمطية في منطقة كاندلا، غوجارات، على الساحل الغربي من الهند.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام”، فقد وقع اتفاقية الامتياز اس كيه ميهتا، رئيس سلطة ميناء ديندال ورضوان سومار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد).

حضر حفل التوقيع سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الاتحادي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وشانتانو ثاكور، وزير دولة للموانئ والشحن والممرات المائية في الهند، في حفل أقيم في العاصمة، نيودلهي.