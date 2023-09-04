هل تغضب الصين ؟.. رئيسة تايوان تزور مملكة إيسواتيني

تزور رئيسة تايوان تساي إنج وين هذا الأسبوع مملكة إيسواتيني – آخر حليف للجزيرة في إفريقيا – بعد زيارة للدولة قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القوة القارية في جنوب إفريقيا، والتي تحيط بإسواتيني.

وعلى الرغم من كونها آخر معقل في القارة ضد مبدأ "الصين الواحدة" الذي تتبناه بكين، قال متحدث باسم حكومة إيسواتيني إنه "لا يتوقع أي احتكاك" ينشأ عن زيارة تساي، وردا على سؤال "ألن يغضب هذا الصين؟" قال نحن لا نعتقد ذلك.

وتقيم مملكة إيسواتيني وتايوان علاقات دبلوماسية منذ عام 1968؛ لم نواجه أي مشاكل على الإطلاق، وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها رئيس تايوان مملكة إيسواتيني”.

وردد بيرسي سيميلان، المتحدث باسم ملك إيسواتيني مسواتي الثالث، ذلك قائلاً إن تساي جاءت لحضور احتفالات ذكرى مرور 55 عامًا على استقلال البلاد عن بريطانيا.

وقال لإذاعة صوت أمريكا: "إن العلاقات الدبلوماسية بين إيسواتيني وتايوان هي بالاختيار، وعلى أساس المصلحة الوطنية"، مضيفًا أن تايوان "كانت شريكًا قويًا في التنمية".

وقال سانيلي سيبيا، محاضر الاقتصاد في جامعة إيسواتيني، إن المساعدات هي أحد أسباب تمسك المملكة بتايبيه.

وأضاف "إن تايوان لها أهمية استراتيجية كبيرة لإسواتيني فيما يتعلق بالمساعدة التنموية الرسمية"، مشيرا إلى أن العديد من الطلاب من إيسواتيني يذهبون للدراسة في تايوان، كما تساعد تايوان الدولة الفقيرة الواقعة في الجنوب الأفريقي من حيث الصحة والبنية التحتية والزراعة.

وأشار سيبيا إلى أنه يتوقع الإعلان عن صفقات جديدة خلال رحلة تساي، وأن تواصل إيسواتيني "الدعوة إلى استقلال تايوان في الأمم المتحدة، وهناك توقع بأننا سنسمع بالفعل مثل هذه النبرة في خطاب الملك".

وفي الشهر الماضي، قال ممثل إيسواتيني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، فوييلي دوميساني دلاميني، إن استبعاد تايوان من الأمم المتحدة "غير مبرر".

وجاء في بيان صادر عن مكتب تساي بشأن رحلة إيسواتيني أن الزيارة ستتم في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر "لهدفين رئيسيين: الاحتفال بالصداقة الدائمة بين بلدينا وتعزيز تعاوننا المستدام".

وستحضر تساي مأدبة رسمية يقيمها الملك وتعقد اجتماعات معه، وفقا لبرنامج الرحلة وقال مكتبها إنه سيتم التوقيع على اتفاقيات ثنائية وإن تساي "ستتفقد التقدم المحرز في مشاريع الرعاية الصحية المشتركة بين تايوان وإسواتيني وتمكين المرأة وستزور قسم العيادات الخارجية ومجمع الطوارئ في مستشفى مبابان الحكومي".

ينبع النزاع بين الصين وتايوان منذ الحرب الأهلية الصينية في الأربعينيات من القرن الماضي عندما خسرت حكومة تشيانغ كاي شيك القومية أمام شيوعيي ماو تسي تونغ في البر الرئيسي الصيني وأعادت مقرها إلى جزيرة تايوان، التي تسمى أيضًا جمهورية الصين.

وتعتبر بكين تايوان مقاطعة انفصالية يمكن استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

في معظم فترة الستينيات، كانت تايوان أكثر نفوذا من الصين في أفريقيا، لكن ذلك تغير في عام 1971 عندما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مكان الصين في المنظمة وحرمان تايوان من أي دور - مع تصويت معظم الدول الأفريقية مع الصين ومنذ أن بدأ مشروع البنية التحتية العالمية للرئيس شي، مبادرة الحزام والطريق، إلى أفريقيا إلى جانب القروض والاستثمارات الصينية، حولت المزيد من الدول علاقاتها مع بكين، مع اختيار بوركينا فاسو - الداعم الثاني قبل الأخير لتايوان في القارة - قطع العلاقات مع تايبيه في عام 2018.

والآن فقط النظام الملكي في إيسواتيني وأرض الصومال، وهي منطقة انفصالية غير معترف بها في الصومال، يواصلان دعم تايوان.

وليست الدول الأفريقية وحدها هي التي غيرت مسارها وفي وقت سابق من هذا العام، قطعت هندوراس علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان المتحالفة مع الصين.

وترتبط تايوان الآن بعلاقات رسمية مع 13 دولة فقط، كثير منها دول صغيرة مثل ناورو وجزر مارشال في المحيط الهادئ وتعترف الولايات المتحدة بالصين لكنها تبيع أسلحة لتايوان.