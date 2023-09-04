القادم أسوأ.. اعتراف أوروبي صادم بوجود نقص في الكهرباء

قالت مفوضة الحكومة البولندية للبنية التحتية الاستراتيجية للطاقة، آنا لوكاشفسكا-ترزسياكوفسكا، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيواجه نقصا في الكهرباء في الشتاء المقبل.

وقالت آنا لوكاشفسكا-ترزسياكوفسكا، لوكالة أنباء بولندية عندما سئلت عن قطاع الطاقة الأكثر إشكالية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هذا الشتاء: “أعتقد أنه الكهرباء”.

وأضافت أن “النقص سينجم عن قرار جيران وارسو الغربيين بإغلاق جميع محطات الطاقة النووية قبل الموعد المحدد”، واصفة الخطوة بأنها “سياسية وأيديولوجية أكثر منها عملية”.

وقالت المسؤولة البولندية، إن “بولندا ستواجه مشاكل مماثلة ولكن بدرجة أقل من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.

وأضافت: “من المحتمل أن تكون الكهرباء موضوعًا ساخنًا هذا الشتاء، ولكن ليس في بولندا.. نحن مستعدون للموقف إذا حدث شيء ما في دول البلطيق”.