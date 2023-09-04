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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اضروا بالاقتصاد القومي.. تفاصيل سقوط عصابة العملة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الزيتون، حبس ٥ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

عملات محلية وأجنبية وماكينة عد نقود

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، بحوزتهما عملات محلية وأجنبية وعدد 2 ماكينة عد نقود.


واعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة ، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد ، وذلك بالاشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.

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كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين وبحوزتهما مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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