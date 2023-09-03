بعد قليل.. القضاء يحسم كلمته في إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بعد قلل، جلسة إعادة مُحاكمة المُتهم أحمد فرحات سيد أحمد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون .