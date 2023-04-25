حاميها حراميها.. حبس حارس عقار سرق أجهزة ومشغولات ذهبية من شقة بالزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس حارس عقار، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أجهزة ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالزيتون.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال أمن القاهرة في ضبط حارس عقار لقيامه بسرقة أجهزة ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالزيتون.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة عدد 5 جهاز "لاب توب" و2 هاتف محمول ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس عقار كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية" تم إستهدافه وضبطه وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.