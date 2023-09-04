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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخفيف الأحمال في جنوب أفريقيا.. الحكومة تبدأ المرحلة السادسة من قطع الكهرباء

تخفيف الأحمال في
تخفيف الأحمال في جنوب أفريقيا

تبدأ جنوب أفريقيا في تنفيذ المرحلة السادسة من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وقالت شركة إكسوم إنه بعد عطلة نهاية الأسبوع من المرحلتين الرابعة والخامسة، سيتم تنفيذ المرحلة السادسة اعتبارًا من الساعة 5 صباحًا “بالتوقيت المحلي” يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، وستستمر "حتى إشعار آخر".

وقالت شركة إسكوم، في بيان لها مساء الاثنين، إن ذلك يرجع إلى زيادة أعمال الصيانة المخطط لها وفقدان وحدتي توليد أخريين يوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي مفريك" الجنوب أفريقية.

وأضافت: "سيتعين إغلاق وحدتين أخريين في محطتي كهرباء ليثابو وماتلا لإجراء إصلاحات عاجلة".

وقالت إسكوم إن الأعطال بلغت 16210 ميجاوات، في حين بلغت قدرة التوليد خارج الخدمة للصيانة المخطط لها 5894 ميجاوات.

وتابعت "منذ أمس، تم إيقاف وحدة توليد الطاقة في كل من محطتي كهرباء كريل وميدوبي عن العمل لإجراء الإصلاحات وفي نفس الفترة، تمت إعادة وحدة توليد في محطات كهرباء أرنوت، وكيندال، وكريل، وليثابو إلى الخدمة.

وقالت "إن التأخير في العودة إلى خدمة وحدة توليد في كل من محطتي هندرينا وتوتوكا للطاقة يسهم أيضًا في القيود الحالية على القدرة".

وتشهد جنوب إفريقيا أسوأ عام لها من حيث انقطاع التيار الكهربائي من قبل مرافق الطاقة المحتكرة، حيث تم تعليق فصل الأحمال بالكامل لمدة يوم واحد فقط. 

وجاء تجدد انقطاع التيار الكهربائي في المرحلة 4 والمرحلة 5 في عطلة نهاية الأسبوع على خلفية تصريح وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كجوسينتشو راموكجوبا يوم الأحد الماضي بأن تخفيف الأحمال قد يتضاءل بسبب انخفاض الطلب على الكهرباء والعودة المتوقعة للوحدات إلى الخدمة.

ويتواجد راموكجوبا حاليًا في كينيا، حيث يحضر قمة المناخ الإفريقية في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر.

يذكر أن التيار الكهربي انقطع عن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، في سبتمبر من العام الماضي، خلال خطاب عام بسبب خطة تحفيف الأحمال.

وشهد العام الماضي انقطاعا متقطعا للتيار الكهربي على مدار 205 أيام، وأعلنت الحكومة عن تطبيق تخفيف الأحمال على الهواتف الذكية الذي يبين توقيتات انقطاع التيار الكهربائى ومواقعه، ويعانى سكان جنوب أفريقيا من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي منذ 15 عاما.

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