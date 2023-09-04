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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراتي أثيوبيا وتونس.. شاهد

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، مرانه الأول في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراة اثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجارى  في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة .

منتخب مصر الوطني 

ثم يخوض بعدها منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة تونس الودية يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .
 

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شهد مران منتخب مصر الوطني مشاركة 24 لاعبا هم ،:

منتخب مصر الوطني 

محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة مرمي منتخب مصر الوطني محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية وسام مرسي في خط دفاع منتخب مصر الوطني حمدى فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي في خط وسط منتخب مصر الوطني.

 إبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل فى خط هجوم منتخب مصر الوطني .

منتخب مصر الوطني 

واكتفى سام مرسي لاعب منتخب مصر الوطني بأداء تدريبات تأهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي.

منتخب مصر الوطني 

حضر مران منتخب مصر الوطني حازم إمام عضو مجلس إدارة  اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

منتخب مصر الوطني 
منتخب مصر التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا روي فيتوريا تونس محمد الشناوي حمدي فتحي إبراهيم عادل حازم امام

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