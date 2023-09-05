قمة أفريقيا للمناخ.. ما الخيارات المتاحة لدول القارة لحماية مواردها الطبيعية؟

يجتمع الزعماء الوطنيون لمناقشة كيفية تمويل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، في قمة المناخ الأفريقية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على صفقات بمئات الملايين من الدولارات في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في نيروبي والذي بدأ يوم الاثنين، على الرغم من أن المبلغ الإجمالي من المتوقع أن يظل أقل بكثير من المطلوب.

فيما يلي بعض الطرق المختلفة التي يمكن للبلدان من خلالها تمويل حماية مواردها الطبيعية - والعقبات المحتملة التي تحول دون توسيع نطاقها بسرعة:

ما حجم الأموال التي تحتاجها أفريقيا لتحقيق الأهداف المناخية؟



وتقوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف الكبرى، مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بتحويل مبالغ متزايدة من الأموال إلى مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من مشاريع التمويل المستدام في أفريقيا، ولكن جهودها تحتاج إلى زيادة كبيرة.

تقدر مبادرة سياسة المناخ أن القارة تحتاج إلى 277 مليار دولار سنويًا لتنفيذ 'المساهمات المحددة وطنيًا' لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030. ومع ذلك، فإن التدفقات السنوية لتمويل المناخ في أفريقيا تبلغ 30 مليار دولار فقط في الوقت الحالي.

وخلص تقرير آخر حديث شاركت في تأليفه الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونجوي، إلى أن تمويل المناخ السنوي من بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن يتضاعف ثلاث مرات في غضون خمس سنوات، من 60 مليار دولار إلى 180 مليار دولار، لمساعدة الاقتصادات النامية على مستوى العالم في التعامل مع ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.

ويصنف الآن أكثر من 800 مليون شخص على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويقدر بنك التنمية الأفريقي (AfDB) أن تكاليف الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في منطقته تتراوح بين 289.2 مليار دولار إلى 440.5 مليار دولار، وأن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة ترتبط أيضًا باحتمال أكبر لنشوب صراع في المنطقة بما يقرب من 11%.

ويقدر صندوق النقد الدولي أيضًا أن 34 من أصل 59 اقتصادًا ناميًا الأكثر عرضة لتغير المناخ، والعديد منها أو الموجودة في أفريقيا، معرضة أيضًا لخطر كبير للأزمات المالية.

كيف تعمل أفريقيا على تطوير تعويضات الكربون والتنوع البيولوجي؟



إن التوفيق بين أصحاب المشاريع التي تحبس الكربون المدمر للمناخ أو تحمي التنوع البيولوجي مع أولئك الذين يحرصون على تعويض الضرر أو الانبعاثات في منطقة أخرى، يُنظر إليه على أنه وسيلة للمساعدة في جمع الأموال، على الرغم من أن الأسواق ناشئة.

وتقوم العديد من البلدان الأفريقية، وخاصة تلك الغنية بالغابات، بجمع الأموال بالفعل عن طريق بيع أرصدة الكربون الطوعية وتخطط لزيادة المبيعات على مدى السنوات المقبلة.

وتأمل الدول أن يزداد الطلب على تعويضات الكربون - وهي أرصدة لأنشطة خفض الانبعاثات التي يمكن توليدها من خلال مشاريع مثل زراعة الأشجار - مع قيام الشركات التي تسعى إلى تحقيق أهداف صافية صفرية بشراء هذه التعويضات لإلغاء الانبعاثات في أماكن أخرى.

تم إطلاق مبادرة سوق الكربون الأفريقية (ACMI)، التي تضم عدة دول بما في ذلك كينيا ومالاوي والجابون ونيجيريا وتوغو، في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة العام الماضي وتهدف إلى زيادة عدد أرصدة الكربون المتولدة في القارة إلى حوالي 300 نقطة. مليون ائتمان بحلول عام 2030 و1.5 مليار سنويًا بحلول عام 2050.

وقالت ACMI إن هذا يمكن أن يوفر إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار بحلول عام 2030 و120 مليار دولار بحلول عام 2050.

تستضيف أفريقيا العديد من مشاريع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) التي تحصل على ائتمانات من خلال تقليل الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

أحد أكبر هذه المشاريع هو مشروع الغابات المجتمعية في لوانغوا (LCFP) في زامبيا. ويتم شراء اعتماداتها من قبل شركة النفط والغاز الأوروبية إيني للمساعدة في تعويض انبعاثات الشركة.

وتحذر العديد من المجموعات البيئية، مثل منظمة السلام الأخضر، من استخدام أرصدة الكربون لتحقيق الأهداف المناخية، وتقول إنها مجرد ورقة توت لصرف الانتباه عن الافتقار إلى التخفيض الحقيقي للانبعاثات.

كما تحظى مشاريع مواقد الطهي النظيفة بشعبية كبيرة في أفريقيا، حيث تولد أرصدة الكربون عن طريق استبدال طريقة الطهي الملوثة بطريقة ذات انبعاثات أقل.

ويقول مؤيدو هذه المشاريع إنه بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات، فإن هناك في كثير من الأحيان فوائد صحية لأولئك الذين يتحولون إلى وقود أنظف.

وقال التحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفة، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص، إن حوالي 4 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالدخان الناتج عن الطهي.

ما هي مقايضة الديون بالطبيعة؟



وأبرمت الجابون أول مبادلة 'للديون مقابل الطبيعة' في القارة الأفريقية الشهر الماضي، مما أثار الآمال في أن الدول الأخرى الغنية بالتنوع البيولوجي والفقيرة ماليا في المنطقة يمكن أن تحذو حذوها في السنوات المقبلة.

في أبسط حالاتها، تتم مقايضة الديون بالطبيعة عندما يتم شراء السندات أو القروض الحكومية لبلد ما من قبل بنك أو مستثمر متخصص واستبدالها بسندات أو قروض أرخص، وعادة ما يكون ذلك بمساعدة 'ضمان ائتماني' من بنك التنمية متعدد الأطراف.

وبما أن هذه الضمانات تحمي مشتري السندات الجديدة إذا لم تكن الدولة قادرة على سداد الأموال، فإن سعر الفائدة أقل، مما يسمح للحكومة المعنية بإنفاق بعض أو كل المدخرات على مشاريع الحفظ.

وساعدت بليز وبربادوس وصفقة قياسية ضخمة بقيمة 1.6 مليار دولار في الإكوادور هذا العام في دفع الاتجاه نحو هذه المقايضة، على الرغم من أن صفقة الجابون كانت مليئة بالأحداث أكثر مما كان مأمولاً.

تم الانتهاء من الصفقة، التي كانت قيد الإعداد لأكثر من عام، قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية في البلاد أواخر الشهر الماضي، والتي أعقبها على الفور تقريبًا انقلاب عسكري.

وقد أثارت تساؤلات حول ما يحدث للمقايضة الآن، على الرغم من أن بوليصة التأمين على 'المخاطر السياسية' المضمنة التي تقدمها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية يجب أن تضمن تغطية أولئك الذين اشتروا السندات 'الزرقاء' التي تركز على البيئة والتي أنشأتها المقايضة.

على الرغم من هذه الدراما، من المتوقع أن يستمر الحماس لمقايضة الديون بالطبيعة في أفريقيا في النمو مع مشاركة كل من بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي في أولى عملياتهما على حد قولهما.