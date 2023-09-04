عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بسبب المناخ والغذاء.. لماذا توجه مدبولي إلى كينيا؟| مشروعات عملاقة تنفذها القاهرة

محطة بنبان للطاقة
محطة بنبان للطاقة الشمسية

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، خلال يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، في قمة أفريقيا للمناخ، والتي تعقد في نيروبي عاصمة كينيا، تحت عنوان: "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم"، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية، فيما وصل اليوم إلى مطار نيروبي الدكتور مصطفى مدبولي، وكان في استقباله السفير وائل نصر الدين، سفير مصر لدى كينيا وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القمة 3 كلمات، تتناول مختلف جوانب العمل المناخي، في ظل رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ COP27، وجهود مصر في تعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، حيث بذلت مصر جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، في سبيل حل أزمة التغيرات المناخية التي تضرب العالم، وتتسبب في أزمة الغذاء.

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يصل "نيروبي" للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ

سويلم يصل إلى نيروبى للمشاركة في "قمة المناخ الأفريقية"

وكان مركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أصدر تقرير بعنوان "مصر.. الاقتصاد الأخضر والمناخ وجهود على طريق التنمية"، بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ COP27، متطرقا إلى جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية، ابتداء من توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، لتدخل بذلك في مصاف الدول التي تعمل على مواجهة أزمة التغيرات المناخية.

جهود مصر في أزمة التغيرات المناخية

وسلط التقرير الضوء على ما فعلته مصر من مبادرات حكومية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومنها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزاراء عام 2015، كما أنه وفي سبتمبر 2020، تم إصدار الطرح الأول من السندات الخضراء، الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لتنفيذ مشروعات خضراء في عدة مجالا وتنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، ومنح حوافر مالية وتسهيلات ائتمانية في أبريل 2021.

محطة طاقة الرياح في جبل الزيت

كما استعرض التقرير، ما فعلته وزارة النقل في يناير 2021، من إطلاق مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة مثل الحافلات وسيارات الأجرة، بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وسبتمبر من نفس العام أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة، وفي نوفمبر، أطلق البنك المركزي، مبادرة تمويل التحول لاستخدام الوسائل الحديثة والذكية في ري الأراضي الزراعية.

مشروعات حماية الشواطئ

وفي يونيو 2022، نفذت وزارة البيئة أعمال حماية لـ 210 كم، من الشواطئ المصرية بتكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه، بهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وفي أغسطس 2022، أعلنت وزارة الصحة عن تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لتصبح أول نموذج للمستشفيات الخضراء في مصر، مع رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

336 مليار جنيه للمشروعات الخضراء

وذكر تقرير الوزراء، أن تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/2023 بلغت 336 مليار جنيه، موزعة على 300 مليار جنيه لقطاع النقل، و 26.4 مليار جنيه لقطاع الري، و 2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء و 2.8 مليار جنيه لقطاع التنمية الحلية و4.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان، كما وقعت إدارة قناة السويس مذكرة تفاهم لتدشين أول مصنع من نوعه في العالم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويل المخلفات إلى هيدروجين، بقيمة استثمارية 4 مليارات دولار، وطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، على أن يتم التوقيع بشكل نهائي على المذكرة خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.

وبفضل هذه الجهود تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية طبقًا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022 وذلك بمعدل 59.83 نقطة مقارنة بـ54.33 نقطة خلال عام 2021، كما جاءت مصر في المرتبة الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال (2022-2026)، كما تصدرت مصر الدول العربية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدل 3.5 جيجاوات.

أما عن أهم المشروعات الخضراء التي تنفذها مصر، فتتمثل فيما يلي:

  • محطات تحلية مياه البحر.
  • محطات معالجة النفايات.
  • أنظمة الري الحديث.
  • إعادة تأهيل (تبطين) الترع.
  • مشروع حماية السواحل.
  • شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية.
  • محطات توليد طاقة الرياح.
  • محطات توليد الطاقة الشمسية.

أفريقيا توسّع رئتيها بـ قمة المناخ بدعوة من رئيس كينيا|إجراءات عاجلة مطلوبة

تأثير أزمة المناخ.. بايدن يعلق على معاناة فلوريدا من إعصار إداليا

مشروعات الطاقة النظيفة

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/2025، وتصل التكلفة الاجمالية والاستثمارات المستهدفة، لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر بنحو 14.7 مليار دولار، موزعة على هذه القطاعات كالتالي:

المشروعات المستهدفة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 23/2024.

  • تشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم.
  • نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطُرُق بإجمالى أطوال 100كم.
  • استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.
  • الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250  ميجاوات.
  • استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات.
  • استكمال تجهيز الأراضى الـمُخصّصة لـ مشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.

مشروعات التخفيف من التغيرات المناخية

مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

  • القطار الكهربائي السريع مترو الأنفاق.
  • مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
  • الإدارة المستدامة للملوثات العضوية.
  • محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة.
  • محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس).
  • منظومة المخلفات الصلبة.
  • إنشاء وتطوير المجازر الآلية.
  • مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم.
  • محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم.
  • توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم .
مشروع الهيدروجين الاخضر

أبرز مشروعات الطاقة المتجددة

  • مجمع بنبان للطاقة الشمسية بحجم استثمارات لبلغ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات.
  • توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار. وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.
  • محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة 12 مليار جنيه، وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات.
  • محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.

رفع الطاقة المتجددة من 22% إلى 42% عام 2035

وتسهدف مصر من خلال هذه المكبادرات والمشروعات، رفع نسبة الطاقة المتجدة من 22% من جملة الطاقة المستخدمة عام 2022/2023، إلى 25% عام 2024/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035  لتصل إلى "42%"، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء.

المناخ التغيرات المناخية قمة إفريقيا للمناخ إفريقيا مصطفى مدبولي جهود مصر في أزمة التغيرات المناخية جهود مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

موضوعات متعلقة

مدبولي يتابع مع المشاط جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يصل "نيروبي" للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من قانون حوافز الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي

الزراعة في أسبوع.. لقاءات دبلوماسية.. ندوة حول التغيرات المناخية

الحرق الوقائي.. خطة صادمة لمواجهة التغيرات المناخية في دول أوروبا

توجيهات السيسي باستمرار جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الثقيلة تتصدر الصحف

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

محافظ الإسكندرية يثمن جهود الحكومة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ

ترشيحاتنا

انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم .. اعرف موقف لاعبي الأهلي

رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون: حكومة جديدة خلال أيام وعفو عن السجناء

لموظفي القطاع الخاص| ارتكاب هذا الفعل يحرمك من مرتبك في مدة الإجازة

سيارات توقف انتاجها من فولكس فاجن| ما هي وما السبب؟

الإقليمي لعلوم الفضاء: أفريقيا تحتاج 300 مليار دولار سنويا لحل أزمة المناخ

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

جمال شعبان يحذر من إهمال وجبة الإفطار.. ويؤكد: تجاهلها يصيبك بهذه الأمراض

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع زجاجات المياه للمدارس تصيب طفلك بالسرطان

رقة وجمال.. فستان ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا

فيديو

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ