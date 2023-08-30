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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأثير أزمة المناخ.. بايدن يعلق على معاناة فلوريدا من إعصار إداليا

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إعصار إداليا هو مثال آخر على تأثير أزمة المناخ، موضحًا الإجراءات التي يتخذها فريقه لتلبية الاحتياجات الفورية للولايات المتضررة من العاصفة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن “لا أعتقد أن أحداً يستطيع إنكار تأثير أزمة المناخ بعد الآن”.

وأضاف "فقط انظروا حولكم.. تسببت الفيضانات التاريخية، وحالات الجفاف الشديدة، والحرارة الشديدة، وحرائق الغابات الكبيرة في أضرار جسيمة لم نشهدها من قبل".

وتابع: "عندما توليت منصبي، وجهت فريقي إلى رفع مستوى دورنا في كيفية قيادتنا وتنسيق استجاباتنا للكوارث الطبيعية"، مشيرًا أيضًا إلى حرائق غابات ماوي كمثال آخر على المكان الذي تساعد فيه الحكومة الفيدرالية في الاستجابة للكوارث الشديدة.

وقال بايدن إنه تحدث إلى حكام الولايات التي من المتوقع أن يؤثر عليها إعصار إداليا، حيث سيتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح.

وأشار إلى أن مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ستسافر إلى فلوريدا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وتلتقي يوم الخميس مع الحاكم رون ديسانتيس، لافتًا إلى أنه مستعد لتعبئة أي موارد اتحادية تحتاجها الولايات.

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